أعلن عمرو الجنيني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة من قبل فيفا بإدارة اتحاد الكرة، عن الجهاز الفني لمنتخب مصر، حيث قرر الاتحاد تعيين البدري بشكل رسمي مديرا فنيا. بينما جاء جهازه المعاون كالتالي.. محمد بركات.. مدير الكرة بمنتخب مصر طارق مصطفي أحمد أيوب.. مدرب عام Advertisements سيد معوض.. مدرب مساعد أيمن طاهر.. مدرب حراس مرمى التونسي أنيس الشعلالي.. مدرب أحمال محمد أبو العلا.. رئيس الجهاز الطبي

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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