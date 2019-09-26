ازمة في المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري

نشبت أزمة خلال المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، بحضور اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة والجهاز المعاون للمنتخب. بحضور اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة والجهاز المعاون للمنتخب. حيث أعترض عدد من الصحفيين على المؤتمر نتيجة لتخصيص مكان خاص للصحفيين لتوجيه الأسئلة إلى البدري، بشكل بعيد عن المؤتمر. نتيجة لتخصيص مكان خاص للصحفيين لتوجيه الأسئلة إلى البدري، بشكل بعيد عن المؤتمر. وفي نهاية الأمر تم احتواء الأزمة بعد أن أستجاب البدري لرغبة الصحفيين، وفضل البقاء في مكانه لإستقبال الأسئلة.

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