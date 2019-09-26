حسام البدري: لا يوجد تدخلات في اختيار الجهاز المعاون للمنتخب

أكد حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه لا يوجد تدخلات من قبل أشخاص في اختيار الجهاز المعاون للفراعنة، مؤكدًا أنه لم يُفرض عليه أي أسماء للعمل معه في المنتخب.
وقال حسام البدري: "مش هيكون فيتوافق على الاختيارات وده شيء طبيعي ومتوقع.. اؤكد إن مفيش تدخلات في اختيارات الجهاز المعاون.. أيوب ومعوض والشعلالي اشتغلوا معايا قبل كده يبقى إزاي اتفرض عليا أسماء".
وأضاف مدرب منتخب مصر: "هيكونفي تنسيق بالتأكيد مع الكابتن شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي لتحقيق مصلحة المنتخبين.. وبتمنى ليهم التوفيق وإنهم يوصلوا الأولمبياد".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، بحضور اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة والجهاز المعاون للمنتخب.
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