البدري يكشف عن حل أزمة مهاجم منتخب مصر

أكد حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ان هناك نقص واضح لعدد اللاعبين في مركز رأس الحربة في هجوم الفراعنة.

وقال البدري خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس، للإعلان عن توليه مسئولية الفراعنة

"هناك نقص كبير في المنتخب بمركز رأس الحربة، وستعمل على توزيع أنفسنا في مباريات الدوري لمشاهدة أكبر قدر ممكن من اللاعبين".

وأستطرد "سنعمل على متابعة اللاعبين لإختيار

المهاجمين المميزين لحل نقص ذلك المركز، وسيكون هناك معايير واضحة في إختياراتنا لذلك المركز".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، بحضور اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة والجهاز المعاون للمنتخب.