حسام البدري يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة

حرص حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على توجيه رسالة إلى العالمي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عقب الأزمة الأخيرة التي يمر بها مع مسئولي اتحاد الكرة بشأن التصويت له في جائزة الأفضل في العالم.
وقال حسام البدري: "محمد صلاح كان في بعض الأزمات اللي حصلت معاهقبل كده.. كنت بتابعها كمشجع لكن بدقة وتركيز.. وعندي معلومات عن اللي حصل مع صلاح قبل كده.. وواجبنا إننا منكررش أي أخطاء حصلت في وقت سابق مع صلاح"
وأضاف مدرب منتخب مصر: "لم أتواصل مع محمد صلاح لكن أكيد هتصل بيه..محمد صلاح قيمة كبيرة وكلنا بنفتخر بيه ولازم نسانده.. اللي جاي هيبقى أفضل كتير.. سعيد بالاتزان والهدوء اللي عند محمد صلاح.. صلاح عارف إنه بيتعامل مع قلوب وعقول المصريين.. كل دعمنا وتقديرنا لمحمد صلاح".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، بحضور اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة والجهاز المعاون للمنتخب.
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