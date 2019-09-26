حسام البدري يكشف موقفه من حامل شارة قيادة منتخب مصر

أوضح حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، موقفه من حامل شارة قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة. وقال البدري خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس، للإعلان عن توليه مسئولية الفراعنة "لا يوجد أي قرار نهائي بشأن شارة القيادة الخاصة بمنتخب مصر". توليه مسئولية الفراعنة "لا يوجد أي قرار نهائي بشأن شارة القيادة الخاصة بمنتخب مصر". وتابع "مازلنا نناقش أمر الشارة، وسنتخذ القرار الأفضل لمصلحة المنتخب في المستقبل". الأفضل لمصلحة المنتخب في المستقبل". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، بحضور اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة والجهاز المعاون للمنتخب.

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