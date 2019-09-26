غداً .. مؤتمر الطب الرياضي ومنظومة كرة القدم

يعقد الاتحاد المصري للطب الرياضي المؤتمر العلمي الثالث والعشرين بعنوان الطب الرياضي ومنظومة كرة القدم"، غداً الجمعة بفندق كونراد الساعة الرابعة مساءً. ويرأس المؤتمر الدكتور محمد عراقي حسن، ودكتور علي احمد رمضان المنسق العلمي، ودكتور جمال ضياء الدين شاهين مقرر المؤتمر ، وجمال سعد المستشار الاعلامي، ودكتور رامي الباز عضو المنظمة اللجنة، ودكتورة منة رمضان عضو المنظمة اللجنة، ودكتو سارة البنا عضو المنظمة اللجنة ، ووحيد سيد عضو المنظمة اللجنة ودكتور رامي الباز عضو المنظمة اللجنة، ودكتورة منة رمضان عضو المنظمة اللجنة، ودكتو سارة البنا عضو المنظمة اللجنة ، ووحيد سيد عضو المنظمة اللجنة بالإضافة لأعضاء اللجنة من الشركة .

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