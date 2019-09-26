حسام البدري يكشف حقيقة عرض الأرجنتين لمواجهة مصر

كشف حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حقيقة عرض منتخب الأرجنتين لمواجهة الفراعنة في مباراة ودية، قبل مواجهة كينيا شهر 11 المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وقال حسام البدري: "جالنا عرض من الأرجنتين

لكن احنا هنلاعب كينيا في شهر 11 وبالتالي الأفضل نلعب ماتش إفريقي والاتفاق شبه تم مع منتخب بتسوانا".

وأضاف مدرب منتخب مصر: " مش معنى إني جبت 5 محترفين بس

إني هتجاهل الباقي.. احنا عاوزين نجرب حد في الباك رايت مع المحمدي ونجرب عناصر تانية جديدة من المحليين".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، بحضور اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة والجهاز المعاون للمنتخب.