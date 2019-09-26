اتحاد الكرة: تواصلنا مع محمد صلاح لشرح موقف الجبلاية من التصويت

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير إتحاد الكرة، أنه تواصل مؤخراً مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بشأن أزمته الأخيرة.

وقال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

"تواصلت مع محمد صلاح بسبب عدم وصول تصويت إتحاد الكرة في جائزة الأفضل في العالم".

وأردف "خلال حديثي مع صلاح أكدت على عدم وجود أي سوء نية، وأن ما حدث كان خطأ

غير مقصود، وشرحت له الموقف بالكامل، وقد تفهم الأمر تمامًا".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

الأول لكرة القدم، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، بحضور اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة والجهاز المعاون للمنتخب.