عمرو الجنايني: فيفا خاطب الجبلاية بشأن التصويت لجائزة الأفضل

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير

إتحاد الكرة، أن الإتحاد الدولي "الفيفا" خاطب الجبلاية بشأن التصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، بحضور اللجنة الخماسية التي تدير

اتحاد الكرة والجهاز المعاون للمنتخب.

وقال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر "الفيفا أرسل لنا يوم 19 من أغسطس الماضي، لكي يتأكد من أمر خاص بشأن التصويت في جائزة The Best ولكنه لم

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يتلق أي رد".

وواصل "كان من المفترض أن التوقيع المعتمد لدى الفيفا هو توقيع المدير التنفيذي ثروت سويلم، ولكن التصويت الذي تم إرساله إلى الفيفا لم يكن توقيعه، وهو ما جعل التصويت لا يتم إعتماده".

وجاء ذلك تأكيداً لما نشرته بوابة الوفد اليوم حول سبب عدم توقيع ثروت سويلم على التصويت، نتيجة لسفره لأداء مناسك العمرة، حيث أرسلت الجبلاية التصويت يوم 15 أغسطس في حين عاد سويلم مساء نفس اليوم.