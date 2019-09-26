حسام البدري: منتخب مصر سيشهد تغييرًا في بعض العناصر

أكد حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الفريق يحتاج إلى تغيير في العديد من المراكز، وسيعمل الجهاز الفني على اختيار العناصر المميزة في أقرب وقت ممكن.
قال حسام البدري: "معايير اختيار الجهاز المعاون أساسها الكفاءةوالالتزام والشخصية.. اخترت ناس تفكيرهم وتوجههم زيي.. في عناصر لسه هتنضم للجهاز وهنعلن عنها الأيام الجاية".
أضاف مدرب منتخب مصر: " منتخب مصر ناقصه حاجات محتاجة وقت وهنحاول نجتهد لأن عندنانقص في بعض المراكز وبنحاول نكلم الناس اللي بتقدم مستوى كويس وهيكون في تغيير في بعض العناصر الفترة الجاية".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، بحضور اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة والجهاز المعاون للمنتخب.
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