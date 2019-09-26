رياضة | الجنايني يسلم حسام البدري قميص منتخب مصر

قام عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بتسليم قميص منتخب مصر لحسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي المقام بأحد فنادق القاهرة بعد الإعلان رسمياً عن الجهاز الفنى بالكامل الذى سيقود المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويتكون الجهاز الفني من :

حسام البدري مدير فنى

محمد بركات مدير المنتخب

طارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام

سيد معوض مدرب مساعد

أيمن طاهر مدرب حراس

قائمة المحترفين في منتخب مصر

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وقرر حسام البدري استدعاء خمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل.

واختار المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي ومحمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي وأحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي.

واستبعد مدرب المنتخب عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني وأحمد المحمدي قائد المنتخب وظهير أستون فيلا وعلي غزال لاعب فييرينسي البرتغالي السابق.

وتابع حسام البدري منذ إعلان توليه منصب المدير الفنى للفراعنة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر، المحترفين وأيضاً تابع مباراة السوبر المصري التى جمعت بين ناديي الأهلي والزمالك أمس من أجل الوقوف على العناصر التى سيختارها المدرب للمشاركة معه فى المعسكر القادم.

ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.