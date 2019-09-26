رياضة | الأرجنتين تطلب مواجهة منتخب مصر أكتوبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنتين تطلب مواجهة منتخب مصر أكتوبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن وحود عرض مقدم لمواجهة منتخب الأرجنتين لمواجهتها ودياً خلال فترة التوقف الدولى في الفترة من 7 إلي 15 أكتوبر، وأشار البدري أن التفكير في مواجهة منتخب إفريقي هو الذى يسيطر علي الجهاز الفنى وبالفعل تواصلنا مع منتخب بتسوانا وكل المؤشرات تؤكد مواجهتهم في أكتوبر.

وأشار البدري أن عرض منتخب البرازيل لم يعرض عليه بل على اللجنه الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قبل إن يتم إختيار مدير فنى ولذلك تم الرفض.

مسيرة حسام البدري التدريبية

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