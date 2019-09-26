رياضة | الأرجنتين تطلب مواجهة منتخب مصر أكتوبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنتين تطلب مواجهة منتخب مصر أكتوبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن وحود عرض مقدم لمواجهة منتخب الأرجنتين لمواجهتها ودياً خلال فترة التوقف الدولى في الفترة من 7 إلي 15 أكتوبر، وأشار البدري أن التفكير في مواجهة منتخب إفريقي هو الذى يسيطر علي الجهاز الفنى وبالفعل تواصلنا مع منتخب بتسوانا وكل المؤشرات تؤكد مواجهتهم في أكتوبر.
وأشار البدري أن عرض منتخب البرازيل لم يعرض عليه بل على اللجنه الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قبل إن يتم إختيار مدير فنى ولذلك تم الرفض.
مسيرة حسام البدري التدريبية
يعد حسام البدري من المدربين الكبار فى تاريخ النادى الأهلى بسبب مشواره الكبير الذى بدأ كمدرب مساعد فى بداية الألفية مع مانويل جوزيه وإستكمل المهمة مع أكثر من مدرب ثم تولى منصب المدرب العام ومدير الكرة مع مدرب النادى الأهلى السابق مانويل جوزيه فى فترة تاريخيه للنادى الأهلى من 2004 وحتى 2009 وبالفعل فاز الفريق وقتها بالعديد من الألقاب ثم تولى منصب المدير الفني للنادى الأهلى لأول مرة موسم 2009_2010.
وتوج ببطولة الدورى والسوبر المصري وخسر ثم رحل لتدريب المريخ السودانى وتوج ببطولة الدوري السودانى ثم عاد لتدريب انبي فى فترة قصيرة ليعود لفريق الأهلى بالولاية الثانية وحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 ثم رحل ودرب أهلى طرابلس الليبي ولكنه عاد سريعاً لتدريب منتخب مصر الأولمبي عام 2013 وقاد البدري المنتخب للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام 2015 والتي تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد.
ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول بعدما احتل المركز الرابع في المجموعة الثانية بعد تعادلين وخسارة، وعلى إثر ذلك فشل المنتخب في الصعود للأولمبياد ثم عاد البدري للنادى الأهلى عام 2016 فى الولاية الثالثة وإستطاع الفوز بطولة الدوري موسم 2016_2017 ولقب كأس مصر 2017 وصعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا وخسر اللقب أمام الوداد البيضاوي المغربي، ثم العام الماضي تولى رئاسة نادى بيراميدز.