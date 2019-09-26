رياضة | حسام البدري: كلما كنت في شارع الجبلاية أتمنى تدريب مصر والحمدلله ربنا حققلي هدفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري: كلما كنت في شارع الجبلاية أتمنى تدريب مصر والحمدلله ربنا حققلي هدفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي، المقام بأحد فنادق القاهرة عن توليه منصب الإدارة الفنية للفراعنة.
قائلاً :"أشكر الله على توفيقه، حلم تدريب منتحب مصر تحقق وهو الهدف الأسمي لى ودائماً كنت أفكر في ذلك الأمر منذ بدايتى التدريب عام 1987 وكانت أمنيتي الوصول لتدريب منتخب مصر.
وتابع: "كنت أعدي في شارع الجبلاية وهدفي تدريب مصر والحمدلله ربنا حققلي هدفي وفي نفس التوقيت شرف لأى مدرب تولي المسؤوليه وأتمنى من الله التوفيق وتحقيق شئ لمصر وأتمني أن أضيف لإنجازات التى قام بها الكباتن مجمود الجوهري وحسن شحاتة كبار تدريب مصر".
وأضاف :" العدل هو معيار عملي أنا والجهاز الفنى تركيزنا علي تحقيق الإنجازات وأؤكد إننا نحتاج الدعم والذى أتاكد انه موجود والإعلام هام جداً فالإعلام هو المنارة وهو الذى يستطيع التنوير في مشوارنا مع مصر وتحقيق الأهداف ولابد من المساندة ونحتاج كل الدعم ".
مسيرة حسام البدري التدريبية
يعد حسام البدري من المدربين الكبار فى تاريخ النادى الأهلى بسبب مشواره الكبير الذى بدأ كمدرب مساعد فى بداية الألفية مع مانويل جوزيه وإستكمل المهمة مع أكثر من مدرب ثم تولى منصب المدرب العام ومدير الكرة مع مدرب النادى الأهلى السابق مانويل جوزيه فى فترة تاريخيه للنادى الأهلى من 2004 وحتى 2009 وبالفعل فاز الفريق وقتها بالعديد من الألقاب ثم تولى منصب المدير الفني للنادى الأهلى لأول مرة موسم 2009_2010 وتوج ببطولة الدورى والسوبر المصري وخسر ثم رحل لتدريب المريخ السودانى وتوج ببطولة الدوري السودانى ثم عاد لتدريب انبي فى فترة قصيرة ليعود لفريق الأهلى بالولاية الثانية وحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 ثم رحل ودرب أهلى طرابلس الليبي ولكنه عاد سريعاً لتدريب منتخب مصر الأولمبي عام 2013 وقاد البدري المنتخب للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام 2015 والتي تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد.
ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول بعدما احتل المركز الرابع في المجموعة الثانية بعد تعادلين وخسارة، وعلى إثر ذلك فشل المنتخب في الصعود للأولمبياد ثم عاد البدري للنادى الأهلى عام 2016 فى الولاية الثالثة وإستطاع الفوز بطولة الدوري موسم 2016_2017 ولقب كأس مصر 2017 وصعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا وخسر اللقب أمام الوداد البيضاوي المغربي، ثم العام الماضي تولى رئاسة نادى بيراميدز.