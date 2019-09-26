رياضة | حسام البدري: كلما كنت في شارع الجبلاية أتمنى تدريب مصر والحمدلله ربنا حققلي هدفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري: كلما كنت في شارع الجبلاية أتمنى تدريب مصر والحمدلله ربنا حققلي هدفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي، المقام بأحد فنادق القاهرة عن توليه منصب الإدارة الفنية للفراعنة.

قائلاً :"أشكر الله على توفيقه، حلم تدريب منتحب مصر تحقق وهو الهدف الأسمي لى ودائماً كنت أفكر في ذلك الأمر منذ بدايتى التدريب عام 1987 وكانت أمنيتي الوصول لتدريب منتخب مصر.

وتابع: "كنت أعدي في شارع الجبلاية وهدفي تدريب مصر والحمدلله ربنا حققلي هدفي وفي نفس التوقيت شرف لأى مدرب تولي المسؤوليه وأتمنى من الله التوفيق وتحقيق شئ لمصر وأتمني أن أضيف لإنجازات التى قام بها الكباتن مجمود الجوهري وحسن شحاتة كبار تدريب مصر".

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