رياضة | عاجل.. إعلان المسئول الأول عن فضيحة ضياع أصوات محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إعلان المسئول الأول عن فضيحة ضياع أصوات محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بدور مجلس الجبلاية في أزمة التصويت لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفاز بها ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وقال الجنايني: "استمارة التصويت لمحمد صلاح ذهبتن للفيفا بدون توقيع ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية ولذلك فإن الفيفا اعتبره خطأ إداري ولم يأخذ بتصويت شوقي غريب وأحمد المحمدي.. صواب أو خطأ ثروت سويلم ليست من حكمي.

فضيحة حرمان محمد صلاح من أصوات مدرب المنتخب وقائده

تعددت الأسباب والفضيحة واحدة وهي حرمان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من أصوات مدرب منتخب مصر وقائد في الفراعنة التصويت على جائزة أفضل لاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وغاب محمد صلاح عن ثلاثي القائمة النهائية بفارق بحصول على المركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق 10 نقاط عن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وكان يمكن تعويض هذه النقاط في حالة تصويب مدرب المنتخب وهو خافيير أجيري وقائد الفراعنة وهو أحمد المحمدي خاصة إذا جاء في المركز الأول لكل منهما لأنه سيحصل على 10 نقاط في هذه الحالة ويتساوى مع رونالدو

طريقة التصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم

ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب فى العالم من خلال 4 طرق تصويت متساوية فيما بينهم بنسبة 25% منها ويتم تقسيمها عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمي ومدربي منتخبات العالم وقادة منتخبات العالم ومجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم بواقع 3 اختيارات لكل فرد يحصل الأول منها على 5 نقاط ثم الثاني على 3 ونقطة وحيدة للأخير فمثلًا هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة اختار ليونيل ميسي ثم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح أي أن صلاح حصل منه على نقطة وحيدة فقط.