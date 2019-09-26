رياضة | الجنايني: معايير اختيار مدرب منتخب مصر.. عالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايني: معايير اختيار مدرب منتخب مصر.. عالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم خلال النؤتمر الصحفي النقام لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر والذى سيقوده حسام البدري،

وقال عمرو الجنايني: "أتمنى التوفيق للجهاز الفنى الجديد، بتشرف بالوجود وسط مجموعة تدير المنظومة مجموعة تعمل على مدار ال 24 ساعة وتم تشكيل كل لجان الاتحاد وكان لدينا تحديات مثل عودة الجمهور وبالفعل قدرنا فى نهائي الكاس أن يكون بجمهور وكان التنظيم ممتاز، مبارة السوبر بين الأهلى والزمالك كان تحدي كبير وإستظعنا أن يكون بجمهور وتم بنجاح وكان لا يخفي على أحد أن ملف المنتخب أخذ وقت طويل، الحمدلله المعايير الذى تم بها الاختيار هى من أفضل المعايير الفنية والعالمية وفى النهاية يتم تكليف كابتن حسام البدري الذى تشرفت بمعرفته في تدريب المنتخب".

تشكيل جهاز حسام البدري

حسام البدري مدير فنى

محمد بركات مدير المنتخب

طارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام

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سيد معوض مدرب مساعد

أيمن طاهر مدرب حراس مرمى

وعقد حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال الأيام الماضية عدة إجتماعات مع الجهاز المعاون للمنتخب الوطنى لتحديد الإختصاصات لكل فرد في الجهاز المعاون ولوضع خطة الفترة المقبلة في قيادة منتخب مصر الذى يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وعقد حسام البدري جلسة مطولة مع محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق والذي تم الإستقرار على تواجده كمدير للمنتخب ضمن الجهاز الجديد للفراعنة وتم الإتفاق بين البدري وبركات علي تحديد الإحتصاصات وخطة الفترة القادمة للمنتخب الذى يستعد لإقامة معسكره الأول في أكتوبر المقبل.

وإجتمع أيضاً حسام البدري بجهازه الجديد وهم طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر من أجل الحديث عن الإختصاصات لكل فرد داخل الجهاز المعاون خاصة بعد تواجد ثلاث مدربين معاونين له داخل الجهاز الفنى الذى سيتم الإعلان عنه رسمياً اليوم الأربعاء وعقد مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم في أحد فنادق القاهرة للكشف رسمياً عن الجهاز وللحديث حول الفترة القادمة.