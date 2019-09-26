رياضة | معسكر مغلق للأهلي استعدادا لكانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معسكر مغلق للأهلي استعدادا لكانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا غدًا الخميس بالإسكندرية استعدادًأ لمواجهة كانو سبورت الغيني والمقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه اليوم الخميس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، بعدما عاد للتدريبات أمس الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب الفوز على سموحة في الدوري المصري بهدف نظيف.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، وهو ما يسهل مهمته في مباراة الإياب، وحسم الصعود إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وبدأ الأهلي استعداده لمواجهة كانو سبورت، أمس الأربعاء حيث خاض الفريق مرانه على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على سموحة في الدوري العام.

طاقم حكام مباراة الأهلي وكانو سبورت يصل القاهرة اليوم

يصل القاهرة اليوم الأربعاء طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الأهلي أمام نظيره كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد اسند إدارة مباراة الأهلي وكانو سبورت إلى طاقم تحكيم من بتسوانا مكون من ” جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالاضافة الي تشيبو موكانى حكما رابعا و الاثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.