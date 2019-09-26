رياضة | حضور الجهاز المعاون للبدري قبل المؤتمر الصحفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حضور الجهاز المعاون للبدري قبل المؤتمر الصحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الجهاز الفني المساعد لمنتخب مصر بالكامل والمكون من محمد بركات وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر لحضور المؤتمر الصحفي المقام بأحد فنادق القاهرة بعد الإعلان رسمياً عن الجهاز الفنى بالكامل الذى سيقود المنتخب خلال الفترة المقبلة.

حسام البدري مدير فنى

محمد بركات مدير المنتخب

طارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام

سيد معوض مدرب مساعد

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أيمن طاهر مدرب حراس

وسيحضر رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى وجميع الأعضاء بعد وصول جمال محمد علي وسحر عبدالحق.

وعقد حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال الأيام الماضية عدة إجتماعات مع الجهاز المعاون للمنتخب الوطنى لتحديد الإختصاصات لكل فرد في الجهاز المعاون ولوضع خطة الفترة المقبلة في قيادة منتخب مصر الذى يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وعقد حسام البدري جلسة مطولة مع محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق والذي تم الإستقرار على تواجده كمدير للمنتخب ضمن الجهاز الجديد للفراعنة وتم الإتفاق بين البدري وبركات علي تحديد الإحتصاصات وخطة الفترة القادمة للمنتخب الذى يستعد لإقامة معسكره الأول في أكتوبر المقبل.

وإجتمع أيضاً حسام البدري بجهازه الجديد وهم طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر من أجل الحديث عن الإختصاصات لكل فرد داخل الجهاز المعاون خاصة بعد تواجد ثلاث مدربين معاونين له داخل الجهاز الفنى الذى سيتم الإعلان عنه رسمياً اليوم الأربعاء وعقد مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم في أحد فنادق القاهرة للكشف رسمياً عن الجهاز وللحديث حول الفترة القادمة.