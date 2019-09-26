شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة «مصر 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تغيير موعد قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

تقام القرعة الأربعاء 2 أكتوبر 2019، بقصر الحرملك داخل مجمع المنتزة التاريخي بالإسكندرية، بدلا من الخميس 3 أكتوبر 2019، الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر.

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وأصدر «كاف» بيانًا رسميًا أكد فيه أن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع اللجنة المحلية المنظمة لأسباب لوجستية.

وأضاف في بيانه: «المنتخبات الثمانية وهي مصر (المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب أفريقيا وزامبيا ستتعرف على هوية منافسيها بالقصر التاريخي الذي بني بالقرن التاسع عشر على تبة عالية على شاطئ الإسكندرية الرائع».

جدير بالذكر أن الفرق الثمانية سيتم تقسيمهم على مجموعتين، والفرق الثلاثة الأولى بالبطولة ستتأهل لتمثيل أفريقيا في أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن تحتضن القاهرة كل مباريات البطولة على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.