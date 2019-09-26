إيقاف الأسترالي كيريوس 16 أسبوعا مع وقف التنفيذ المشروط (الرابطة)

الخميس 26 سبتمبر 2019

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الخميس إيقاف لاعب كرة المضرب الأسترالي نيك كيريوس 16 أسبوعا مع وقف التنفيذ المشروط ووضعه تحت المراقبة لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية بقيمة 25 ألف يورو بسبب سلوكه السيئ في الملاعب خلال الاثني عشر شهرا الماضية.



وأوضحت الرابطة في بيان لها أنه "سيتم رفع عقوبة الإيقاف بعد ستة أشهر من الاختبار بشرط" أن يلتزم كيريوس بمعايير معينة خلال هذه الفترة، مثل احترام رسالة قواعد السلوك، والحصول على دعم من مدرب ذهني في الدورات و"بمساعدة أخصائي في السلوك خلال الفترة غير التنافسية (تشرين الثاني/نوفمبر-كانون الأول/ديسمبر)".

وتأتي هذه العقوبة الجديدة عقب التحقيق الذي تم فتحه بسبب سلوك المصنف 27 عالميا حاليا خلال مباراته في الدور الثاني من دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز، في آب/أغسطس الماضي ضد الروسي كارين خاتشانوف.

Advertisements

وتم تغريم كيريوس سابقا بمبلغ 113 ألف دولار بسبب "مغادرته الملعب دون إذن، وكلامه البذيءً وسلوكه غير الرياضي تجاه خصمه"، لكن رابطة اللاعبين المحترفين قررت تمديد تحقيقها بسبب سوابق اللاعب الأسترالي البالغ من العمر 24 عامًا.

وأضافت الرابطة أن التحقيق "كشف أن كيريوس قد أدلى بعبارات غير لائقة مرات عدة على مدار الاثني عشر شهرا الماضية بحق مسؤولين و/أو المشجعين، مما يشكل انتهاكات" لقواعد سلوك رابطة اللاعبين المحترفين.

وأوضحت الرابطة أن كيريوس يملك مهلة خمسة أيام للاستئناف اعتبارا من اليوم الخميس.

وكان كيريوس يخضع أيضا للتحقيق بعد أن وصف رابطة اللاعبين المحترفين بأنها "فاسدة" وذلك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى. وأوضحت الرابطة بخصوص هذا الملف أنه "بعد التفسيرات التي قدمها اللاعب غداة (تصريحاته)، تم اعتبار أن الحادث لم يمثل انتهاكا خطيرا ولن يتم فرض أي عقوبة بشأنه".