بشكل ودي.. الملعب التونسي يفسخ عقد مدربه

الخميس 26 سبتمبر 2019

منتصر الوحشي

وصلت إدارة الجهاز الإداري لفريق الملعب التونسي إلى اتفاق رسمي بيها وبين منتصر الوحشي المدير الفني للفريق بفسخ تعاقده بشكل ودي.

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يأتي هذا القرار بعد خسارة الملعب التونسي أمس الأربعاء أمام الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في إطار الجولة الثالثة من عمر الدوري التونسي لكرة القدم.

وارتفع رصيد الاتحاد المنستيري إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد الملعب التونسي عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

يذكر أن الملعب التونسي عزز صفوفه في الميركاتو الصيفي الماضي بـ 8 لاعبين، لكن بدايته في الدوري كانت غير جيدة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام الإفريقي بثلاثية، ثم تعادل مع هلال الشابة، قبل خسارة الأمس أمام الاتحاد المنستيري.