فلامنجو ينتهز فوزه على انترناسيونال ويتربع على صدارة الدوري البرازيلي

الخميس 26 سبتمبر 2019

عزز فلامنجو صدارته للدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه الثمين 3 / 1 على انترناسيونال مساء الأربعاء (صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش) في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز باهيا على بوتافوجو 2 / صفر وجوياس على مضيفه ساو باولو 1 / صفر وتعادل سييارا مع كروزيرو سلبيا.



وواصل فلامنجو انتصاراته المتتالية حيث كان الفوز على انترناسيونال هو الثامن له على التوالي ليعزز موقعه في صدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 48 نقطة بفارق ست نقاط أمام بالميراس الذي يستضيف ألاجانو اليوم في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وأنهى فلامنجو الشوط الأول لصالحه بهدف سجله جابرييل باربوسا من ضربة جزاء في الدقيقة 20 فيما شهدت الدقيقتان 18 و44 طرد برونو فييرا وباولو جيريو لاعبي انترناسيونال.

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وفي الشوط الثاني ، سجل إيدنيلسون دوس سانتوس هدف التعادل لانترناسيونال في 49 لكمن فلامنجو استغل التفوق العددي مجددا وسجل هدفي الفوز بتوقيع جورجيان دي اراسكايتا وبرونو هنريكي في الدقيقتين 55 و74 لتكون الهزيمة الأولى لانترناسيونال بعد أربعة انتصارات متتالية ويتجمد رصيد الفريق عند 36 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف سانتوس.

وانتزع جوياس فوزا غاليا على مضيفه ساو باولو بهدف نظيف سجله ليوناردو بارسيا مونيرو في الدقيقة 16 ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر وتجمد رصيد ساو باولو عند 35 نقطة في المركز السادس.

وفاز باهيا على بوتافوجو بهدفين نظيفين سجلهما أرتور فيكتور وجوزيه إيلبر في الدقيقتين 24 و63 ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد بوتافوجو عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر علما بأنه أنهى المباراة بعشرة لابين فقط حيث طرد لاعبه جيلسينهو في الدقيقة 33 .