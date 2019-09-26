غداً.. انطلاق منافسات قوية في كأس رئيس الإمارات لحصد بطاقتي التأهل

الخميس 26 سبتمبر 2019

تبدأ غدا الجمعة والسبت منافسات كأس رئيس الإمارات، في التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، لحصد بطاقتي التأهل.



وتتنافس أندية دوري الدرجة الأولى، على بطاقتين فقط للتأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس رئيس الإمارات.

ويستضيف غدًا الجمعة، دبا الفجيرة نظيره دبا الحصن، ويحل مصفوت ضيفًا على التعاون، ويلتقي الذيد مع العروبة، ضمن مباريات الأسبوع الأول للمجموعة الأولى.

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فيما يلتقي بعد غد السبت، فريق الإمارات مع مسافي، والحمرية مع البطائح، ضمن مباريات الأسبوع الأول للمجموعة الثانية، والتي تضم أيضًا نادي العربي.

يذكر أن قرعة ثمن النهائي أسفرت عن مواجهات مثيرة، حيث سيلتقي النصر مع شباب الأهلي دبي، وسيلعب الجزيرة مع الوحدة في ديربي أبو ظبي، والوصل مع خورفكان.

ويلتقي الشارقة مع حتا، وعجمان مع الظفرة، ويواجه بني ياس نظيره الفجيرة، بينما سيلتقي أول المجموعة الأولى للتصفيات التمهيدية مع العين، واتحاد كلباء مع أول المجموعة الثانية.