شكرا لقرائتكم جدول مسابقة الدورى العام للقسم الثانى كاملا.. المجموعة الأولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد المصرى لكرة القدم، مواعيد وملاعب مباريات المجموعات الثلاثة للقسم الثانى للموسم بأكمله، حيث تبدأ المسابقة يوم 20 أكتوبر المقبل وتنتهى فى النصف الأول من أبريل 2020 قبل شهر رمضان المعظم، على أن ينتهى الدور الأول فى 31 ديسمبر قبل بدء فترة الانتقال الشتوى التى تستمر طوال شهر يناير فيما تستأنف المسابقة فى دورها الثانى فى النصف الثانى من يناير، وبذلك تستفيد جميع الأندية من فترة الانتقالات الشتوية بعد شكواها من عدم الاستفادة بها الموسم الماضى. وجاء جدول المجموعة الأولى على النحو التالي:









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