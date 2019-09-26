شكرا لقرائتكم متولي يواصل أداء جسات العلاج الطبيعي بالأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويؤدي متولي، جلسات العلاج الطبيعي في مقر النادي بالجزيرة، على أن يتم تحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التأهيلي، وفقا لاستجابته ومدى التحسن الذي يطرأ على حالة العضلة للبدء في أداء جلسات «الجيم» قبل تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية في الملعب.
وكان الجهاز الطبي بالنادي الأهلي قد أعلن أن فترة غياب محمود متولي قد تصل إلى خمسة أسابيع بعدما كشفت الأشعة تعرضه لمزق في العضلة الخلفية.
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