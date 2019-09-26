شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن التشكيل الكامل لجهاز حسام البدرى لقيادة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اتحاد الكرة التشكيل النهائى للجهاز الفنى لمنتخب مصر، الذى سيقود الفراعنة خلال المرحلة المقبلة. وجاء التشكيل كالتالى: حسام البدرى مديرًا فنيًا محمد بركات مديرًا للمنتخب طارق مصطفى مدربًا Advertisements أحمد أيوب مدربًا عامًا سيد معوض مدربًا مساعدًا أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى. وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا والخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.

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