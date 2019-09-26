شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: المنتخب الأولمبى سيكون قوام تشكيل البدري مع كبار الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة نبيه نجم الزمالك الأسبق والمدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن عناصر المنتخب الأوليمبى ستكون نواة المنتخب الأول فى عهد حسام البدرى. قال نبيه فى مداخلة هاتفية مع قناة "تايم سبورت": "أتمنى التوفيق لحسام البدرى ورفاقه فى المهمة الثقيلة التى تنتظرهم مع منتخب مصر وأتوقع أن يعتمد البدرى على لاعبو المنتخب الاوليمبى فى صفوف الفراعنة". تابع: "مصطفى مهاجم الزمالك سيكون المهاجم الأساسى للفراعنة فى السنوات المقبلة بفضل امكانياته الفنية والبدنية المتميزة فضلا عن الخبرة التى اكتسبها من فترة الإعارات التى خاضها مع الفرق المختلفة". Advertisements ووجه نبيه رسالة لحسام البدرى ورفاقه قائلا: "سد ودانك عن كل الضغوط، اشتغل بما يرضى ضميرك واتعب واشقى وحتماً ستجد توفيق المولى عز وجل" . ويعقد فى الثانية عشر ظهر اليوم الخميس اتحاد الكرة مؤتمر صحفى لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، وذلك بأحد فنادق حى الزمالك لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى. وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا والخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسامة نبيه: المنتخب الأولمبى سيكون قوام تشكيل البدري مع كبار الفراعنة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.