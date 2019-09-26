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شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاجية في ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وحرص مسئولو النادى الأهلى وعدد كبير من لاعبى الفريق على إجراء اتصالات هاتفية خلال الساعات الماضية مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق من أجل الاطمئان عليه وعلى البرنامج العلاجى الذى سيخضع له .
وكان مؤمن زكريا قد سافر إلى ألمانيا لبدء جلسات العلاج من بعض الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، حيث طالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء، حتى يعود أقوى مما كان.
وأكد جهاز كرة القدم بالنادى الأهلى أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه، وتابع أن محمود الخطيب رئيس النادى حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه.
وأكد له على أن النادى لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه، وأنه أحد أبناء الأهلى وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كل الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.
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