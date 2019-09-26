شكرا لقرائتكم كاف يشيد بـ فايلر بعد تحقيق أول بطولة له مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الاهلي تغلب على كانو سبورت بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب التي جمعتهما قبل أسبوعين بمدينة "مالابو"، ليضع الفريق الأحمر قدماً في دور المجموعات.
وقال الموقع الرسمي لـ"الكاف"، أن فايلر حقق أول ألقابه مع الأهلي بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2 ليتوج بطلاً لكأس السوبر، وبعد مرور 3 أيام فقط، كانت له بداية ناجحة أخرى حين بدأ الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري الممتاز بالفوز خارج ملعبه على سموحة بهدف دون مقابل.
كما حظي النيجيري جونيور أجايي بإشادة "الكاف"، قائلاً، "بعدما ربطته بعض التكهنات بالرحيل عن النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، كان رد أجايي بالحصول على لقب أفضل لاعب في مباراة كأس السوبر، بعدما سجل في كل شوط ليقود الأهلي للفوز، رافعاً غلته الشخصية في مباريات ديربي القاهرة إلى 4 أهداف، بفارق هدف وحيد عن الهداف الأجنبي التاريخي للديربي الأنجولي فلافيو".
وعن مباراة الاياب أمام كانو سبورت، أوضح "الكاف"، "التعادل يكفي الشياطين الحمر لبلوغ مرحلة المجموعات الهامة من البطولة التي يسعون لتعزيز رقمهم القياسي ذو الثمانية ألقاب مرة أخرى هذا الموسم".
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