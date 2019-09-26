تابع “naw “هنا أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري الأسباني الممتاز بعد فوز الريال على...

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متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز في مصر والعالم أجمع، من محبي الليجا الأسبانية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري الأسباني الممتاز، التي يهتم الملايين من محبي الكرة العالمية في معرفتها، فالدوري الأسباني يحظي بمتابعة كبيرة في العالم أجمع، لأنه من الدوريات الخمس الكبرى على مستوى العالم، ويضم أفضل اللاعبين في العالم وعلى رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي.
تصدر كريم بنزيما ترتيب قائمة هدافي الدوري الأسباني الممتاز برصيد 5 أهداف، يشاركه لاعب فياريال جيراردو مورينو بنفس الرصيد 5 أهداف، ثم يأتي لاعب ريال بيتيس لورين مورون برصيد 3 أهداف.
يضم الدوري الأسباني الممتاز عدد 20 فريق يلعب كل فريق 38 مباراة في الموسم، وكان الدوري الأسباني قد أنطلق عام 1929 ميلادي، وكان وقتها يتكون من عشرة فرق فقط وحصل برشلونة على أول لقب للدوري الأسباني 1929.
ترتيب قائمة هدافي الدوري الأسباني بعد فوز ريال مدريد على أوساسونا
|اسم اللاعب
|النادي الذي يلعب له
|عدد الأهداف التي سجلها
|كريم بنزيما
|ريال مدريد
|5 أهداف
|جيراردو مورينو
|فيا ريال
|5 أهداف
|لورين مورون
|ريال بيتيس
|3 أهداف
|دانيال يا خور
|فالينسيا
|3 أهداف
|راؤول جارسيا
|أتلتك بلباو
|3 أهداف
|سانتي كازورلا
|فيا ريال
|هدفين
|أنطوان جريزمان
|برشلونة
|هدفين
قائمة أعظم هدافي الدوري الأسباني على مر التاريخ
- ليونيل ميسي : سجل 419 هدف في 453 مباراة في الفترة من عام 2004 حتى الآن.
- كريستيانو رونالدو :سجل 311 هدف في 292 مباراة في الفترة من 2009 حتى عام 2018.
- تيلمو زارا : سجل 251 هدف في 278 مباراة في الفترة من 1940 حتى 1955.
- هوغو سانشيز : سجل 234 هدف في 347 مباراة في الفترة من 1981 حتى 1994.
- راؤول جونزاليس : سجل 228 هدف في 550 هدف في الفترة من 1994 حتى 2010 .