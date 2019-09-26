شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن جدول مسابقة دورى القسم الثانى كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد وملاعب مباريات المجموعات الثلاثة للقسم الثانى للموسم بأكمله، حيث تبدأ المسابقة يوم 20 أكتوبر المقبل وتنتهى فى النصف الأول من أبريل 2020 قبل شهر رمضان المعظم، على أن ينتهي الدور الأول فى 31 ديسمبر قبل بدء فترة الانتقال الشتوى التى تستمر طوال شهر يناير، فيما تستأنف المسابقة فى دورها الثاني فى النصف الثانى من يناير.

وبذلك تستفيد جميع الأندية من فترة الانتقالات الشتوية بعد شكواها من عدم الاستفادة بها الموسم الماضي.

وجاء جدول المجموعة الأولى على النحو التالي:



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