- 1/24
- 2/24
- 3/24
- 4/24
- 5/24
- 6/24
- 7/24
- 8/24
- 9/24
- 10/24
- 11/24
- 12/24
- 13/24
- 14/24
- 15/24
- 16/24
- 17/24
- 18/24
- 19/24
- 20/24
- 21/24
- 22/24
- 23/24
- 24/24
شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن جدول مسابقة دورى القسم الثانى كاملا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد وملاعب مباريات المجموعات الثلاثة للقسم الثانى للموسم بأكمله، حيث تبدأ المسابقة يوم 20 أكتوبر المقبل وتنتهى فى النصف الأول من أبريل 2020 قبل شهر رمضان المعظم، على أن ينتهي الدور الأول فى 31 ديسمبر قبل بدء فترة الانتقال الشتوى التى تستمر طوال شهر يناير، فيما تستأنف المسابقة فى دورها الثاني فى النصف الثانى من يناير.
وبذلك تستفيد جميع الأندية من فترة الانتقالات الشتوية بعد شكواها من عدم الاستفادة بها الموسم الماضي.
وجاء جدول المجموعة الأولى على النحو التالي:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن جدول مسابقة دورى القسم الثانى كاملا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.