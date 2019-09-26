شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استعدادات الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلى على فيس بوك جانب من استعدادات الدراويش لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى.

ويواجه الإسماعيلى أهلى بنى غازى الليبى، فى الخامسة عصر غد الجمعة، على ملعب بن جنات بالمنستير، فى إياب الدور 32 من البطولة العربية نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا.

Advertisements

وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .

وقرر الاتحاد العربى لكرة القدم تعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.