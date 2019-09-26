شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاجية فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مؤمن زكريا، صانع ألعاب النادى الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال عودته إلى القاهرة قادما من ألمانيا بعد ررحلة علاجية.

وحرص مسئولو النادى الأهلى وعدد كبير من لاعبى الفريق على إجراء اتصالات هاتفية خلال الساعات الماضية مع مؤمن زكريا للاطمئان عليه وعلى البرنامج العلاجى الذى سيخضع له.

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وكان مؤمن زكريا قد سافر إلى ألمانيا لبدء جلسات العلاج من بعض الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وطالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء حتى يعود أقوى مما كان.

وأكد جهاز كرة القدم بالنادى الأهلى أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه، وأن محمود الخطيب رئيس النادى حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد أن النادى لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه، وأنه أحد أبناء الأهلى وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كل الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.