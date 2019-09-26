شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحسم صراع "صلاح محسن وأزارو" قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل السويسرى رينيه فاير، المدير الفنى للأهلي، مشاركة المغربي وليد أزارو أساسياً فى مباراة كانو سبورت السبت المقبل ببطولة أفريقيا عن الدفاع بصلاح محسن.

ويلتقي الأهلي مع كانو سبوت بطل غينيا الاستوائية بعد غد السبت على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويرغب فايلر فى مشاهدة أزارو على الطبيعة بعدما حالت ظروف الإصابة فى مشاركة المهاجم المغربى بالمباريات الثلاث التى قاد فيها فايلر الأهلي.

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ولم يُشارك أزارو مع الأهلي في لقاء كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 تحت قيادة فايلر والتى حسمها الأحمر بثنائية نظيفة خارج الديار، كما غاب اللاعب المغربى عن مباراتي الزمالك فى السوبر المحلى ثم سموحة فى الجولة الأولى للدورى واللتين فاز فيهما الأحمر 3/2 و1/ صفر على التوالى.

وتماثل أزارو للشفاء من إصابته الأخيرة وشارك في تدريبات الفريق الماضية وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات، لذا يُفضّل المدير الفنى الجديد الدفع بآزارو عن صلاح محسن الذى شارك بديلاً في مباراة كانو سبورت وسجل هدفاً قبل أن يغيب عن الظهور أمام الزمالك وسموحة.

ومن المقرر أن يحسم المدرب السويسرى الجدل بشأن صراع (صلاح_أزراو) خلال الساعات المقبلة، خاصة أن فايلر يتطلع لاستكشاف جميع لاعبيه خلال الفترة الحالية وهو ما يُفسّر عدم ثبات التشكيل حتى الآن فى المباريات الثلاثة التى خاضها الأهلي تحت قيادة المدير الفني الجديد.

يذكر أن مروان محسن مهاجم الأهلي تعرض لإصابة في الوجه خلال مباراة سموحة ستبعده عن الملاعب قرابة الخمسة أسابيع.