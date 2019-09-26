شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة عمرها 12 سنة وتحصد بطولة الجمهورية لطاولة السيدات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو رضا، مدرب عام قطاع الرجال والناشئين لتنس الطاولة بالنادى الأهلى، كواليس فوز هنا جودة لاعبة النادى بلقب بطولة الجمهورية للسيدات رغم أنها لم تبلغ الثانية عشرة من عمرها، وكيفية وأسباب المواجهة بين فتاة تلعب فى فئة تحت 12 سنة أمام لاعبة فريق سيدات الزمالك صاحبة الـ 27 سنة.

وأكد عمرو رضا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هنا جودة تلعب فى فريق تحت 12 سنة، ووفقا للائحة فإن كل لاعب من حقه أن يخوض منافستين فقط، وحال تواجده ضمن أول 8 مراكز فى الترتيب بعد خوض المنافسات يصبح من حقه المشاركة بالحدث الثالث، وهو ما حدث مع اللاعبة، والتى خاضت منافسات تحت 12 وتحت 15 سنة، وحصلت على المركز الأول، بالتالى من حقها لعب منافسات تحت 18 سنة، وبعد خوض المنافسات حصلت على المركز الأول أيضاً فأصبح وفقاً للائحة من حقها أن تشارك فى المنافسات التالية، وهى مرحلة الشباب ثم السيدات، وبالفعل ألتقت مع فرح عبد العزيز التى تبلغ 27 عاماً، وتغلبت الفتاة الصغيرة على منافستها بسهولة، وحصدت لقب بطولة الجمهورية لناديها.

هنا جودة توجت ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة سيدات رغم أنها تلعب فى مرحلة تحت 12 سنة، وهو ما خطف الأنظار إليها خاصة أن سنها مازال صغيرا.

Advertisements

وفيما يخص منافسات الرجال فتوج محمد شومان بلقب بطولة الجمهورية بعد التغلب على أحمد صالح لاعب فريق إنبى، وكان شومان أحد لاعبى الأهلى الذين توجوا بلقب البطولة العربية التى أقيمت مؤخرا بالمغرب وتوج بها الفريق.

يذكر أن أشرف عبد الفتاح رئيس جهاز الطاولة بالنادى الأهلى، وعمرو رضا مدرب قطاع الرجال والناشئين، بينما يتولى طارق فوزى مدير قطاع السيدات بالقلعة الحمراء.



هنا جوده مع الخطيب