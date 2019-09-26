اونلاين | live| بث مباشر مشاهدة المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني لمنتخب مصر

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر ظهر غد الخميس بقاعة صالون فير بفندق ماريوت لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يذاع المؤتمر على الهواء مباشرة لقناتي أون سبورت وتايم سبورت ، فيما تم إعداد "Mixed zone" يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني مع وسائل الإعلام فور نهاية المؤتمر الذي يتضمن كلمة السيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وكلمة الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومراسم تسليم قميص المنتخب للمدير الفني الجديد ، ويقوم بتقديم فقرات المؤتمر المذيع إبراهيم عبد الجواد.

يعلن اليوم حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بشكل رسمي عن تشكيل أعضاء الجهاز المعاون له، على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي غد الخميس بحضور أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني ، وأوضح البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول ، وشدد البدري على أنه جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات بعد الاستقرار علي تواجده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد واتفق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب مشيرا إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية.

عبّر حسام البدري عن سعادته بتولي منصب المدير الفني للفراعنة قائلا:" أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير ".. وقال:"أعاهد الله وأعاهد الجميع حكومة وشعبا أنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم الذي يستحق منا جمعيا كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل.

أكد المدير الفني على تكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة من أجل عبور هذه المرحلة وجعل منتخب مصر مصدرا لإسعاد هذا الشعب العظيم ، وأضاف بأن معيار العدل سيكون هو الطريق في جميع قرارارته والكل سواسية وسيحصل على نفس القدر لنيل شرف تمثيل هذا البلد، مطالبا الإعلام والجميع بمساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.