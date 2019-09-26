رياضة | آخر أخبار المصابين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر أخبار المصابين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري.

ويغيب متولي عن الأهلي لمدة لا تقل عن شهر ونصف بعد الإصابة التي أجبرته على مغادرة مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في الشوط الأول، ليحل زميله محمد هاني بديلًا له.

ويؤدي متولي جلسات العلاج الطبيعي في مقر النادي بالجزيرة، على أن يتم تحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التأهيلي، وفقا لاستجابته ومدى التحسن الذي يطرأ على حالة العضلة للبدء في أداء جلسات «الجيم» قبل تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية في الملعب.

وكان الجهاز الطبي بالنادي الأهلي قد أعلن أن فترة غياب محمود متولي قد تصل إلى خمسة أسابيع بعدما كشفت الأشعة تعرضه لمزق في العضلة الخلفية.

Advertisements

فايلر يطمئن على مروان محسن

قام رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتحدث مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للاطمئنان على حالة مروان محسن مهاجم الفريق والذي خضع لعملية جراحية في عظم الوجه والفك.

وحرص فايلر على الإحاطة بمستجدات حالة مروان محسن والاطمئنان عليه من خلال حديثه مع طبيب الفريق .

وكان مهاجم الأهلي، قد تعرض لإصابة خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة في الشوط الأول وخرج من ملعب برج العرب وتوجه إلى القاهرة مباشرة لإجراء الفحوصات الطبية على عظم الوجه.

وبحسب للتشخيص المبدئي يغيب مروان محسن، فترة تصل إلى خمسة أسابيع بعد اجراء عملية جراحية أمس، ومن المقرر أن يخضع لبرنامج تأهيلي بعد ذلك قبل العودة للتدريبات.