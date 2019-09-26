رياضة | مؤمن زكريا يعود من ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يعود من ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة صباح اليوم الخميس قادمًا من ألمانيا بعدما خضع لرحلة علاج هناك.

وكان النادي الأهلي قد وافق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع إلى الكشف الطبي وإجراء بعض الفحوصات الطبية هناك بعد إصابته في الأعصاب والتي تسببت في إبعاده عن المشاركة في المباريات منذ يناير الماضي.

ومن المنتظر أن ينفذ لاعب الأهلي برنامجه العلاجي في مصر قبل العودة مجددًا إلى ألمانيا لاستكمال باقي مرحلة العلاج للتعافي من الإصابة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق تحمله لتكاليف علاج مؤمن زكريا، كما قرر حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه.

مروان يُسعد الأهلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر خبرًا سارًا بعدما اقترب مروان محسن من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض مروان محسن للإصابة بكسر في عظم الوجه والأنف خلال مباراة الأهلي الماضية أمام سموحة، بعد اصطدامه بيوسف ديوب لاعب الفريق السكندري، وخرج في الشوط الأول.

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ومن المنتظر أن يعود مروان محسن للمشاركة في التدريبات بعد ٣ أسابيع يرتدي خلاله واقٍ للوجه، على أن ينتظم في المران بشكل طبيعي بعد ذلك.

وخضع مروان لعملية جراحية في الوجه والفك بأحد مستشفيات القاهرة صباح الثلاثاء الماضي، عقب إصابته في مباراة سموحة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء عقب الراحة التي حصل الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب الفوز على سموحة بهدف نظيف لرمضان صبحي.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والمقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية وبحضور ٥ ألاف متفرج.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس نقل مباراة كانو سبورت من ستاد السلام إلى برج العرب.

وحقق الأهلي الفوز على كانو سبورت في غينيا بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

