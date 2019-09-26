رياضة | زيدان يشيد ببدلاء ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يشيد ببدلاء ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن فخره بالأداء الذي قدمه لاعبو الصف الثاني في انتصار الفريق على أوساسونا 2-0، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 6 في الدوري الإسباني، بينما أظهر شعوره بالسعادة للهدفين اللذين سجلهما الشابان البرازيليان الواعدان فينيسيوس جونيور، ورودريغو غويس.

قال زيدان أثناء المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: "أثق كثيراً في قائمة الفريق، 25 لاعباً يتمتعون بقدرات كبيرة، واليوم أظهروا هذا الأمر، أجرينا تعديلات كثيرة على التشكيل، سعيد للغاية من أجلهم لأنهم يقدمون أداءً طيباً عندما يطلب منهم المشاركة".

وبدا المدرب الفرنسي سعيداً بالهدفين اللذين سجلهما الثنائي البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور، ورودريغو غويس.

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وقال في هذا الصدد: "سعيد للغاية من أجلهم، لأننا أحيانا ننسى أنهما ما زالا 18 عاماً، وضح التأثر الشديد عليهم من التسجيل داخل البرنابيو".

وأثنى زيدان كثيراً على "التحكم الاستثنائي" في الكرة الأولى التي لمسها رودريغو، قبل أن يسجل الهدف في أول ظهور له مع الفريق الأول، بينما أنهى فينيسيوس الفترة العجاف الماضية بهدفه اليوم.

وأوضح: "سعيد من أجله لأنه كان يحتاج لهذا الهدف، أحاول منحه الثقة لأنه ما زال صغيراً، ونعمل على تطويره".

ويرى زيزو أن البقاء منفرداً في الصدارة لا يعني أي شيء، مشدداً على لاعبيه ضرورة الاستمرار على هذا النسق، والإيمان بما يفعلونه، مطالباً إياهم بالراحة جيداً من أجل دخول مباراة الديربي بطاقة كبيرة.