رياضة | بيان برشلونة يكشف عن طبيعة إصابة ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان برشلونة يكشف عن طبيعة إصابة ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والتي أجبرته على مغادرة الملعب خلال مواجهة فياريال في الدوري الإسباني.

وكشف برشلونة في بيان له عن أن ميسي تعرض لشد في عضلة الفخذ الأيسر، أجبره على الخروج من الملعب ولم يكشف النادي الكتالوني عن فترة غياب النجم الأرجنتيني الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

بويول يصدم برشلونة

رفض كارلوس بويول قائد ومدافع برشلونة الإسباني سابقا منصب المدير الرياضي في النادي للعودة إلى بيته القديم.

وقال بوول: "القرار لم يكن سهلا، لأنني قلتها مرارا إنني طالما أردت العودة لبيتي، ولكن انهماكي في العديد من المشاريع الشخصية في الوقت الحالي يمنعني من التفرغ للمهام التي يتطلبها هذا المنصب".

ويعد بويول أحد القادة التاريخيين للبرسا، حيث خاض معه على مدار 15 عاما 593 مباراة، ليتوج معه بـ21 لقبا (6 لليغا و3 لدوري الأبطال و2 للكأس و2 للسوبر الأوروبي و6 للسوبر الإسباني و2 لمونديال الأندية)، إضافة لتتويجه بلقب أمم أوروبا مع إسبانيا مرة في عام 2008 وكأس العالم مرة في 2010.

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أزمة عنيفة تضرب برشلونة بسبب موعد الكلاسيكو

يواجه فريق برشلونة أزمة جديدة بعد الإعلان عن موعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الساعة الواحدة من ظهر يوم 26 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن برشلونة يواجه خطر الإرهاق قبل مباراة الكلاسيكو لأنه سيخوض مباراة فريق سلافيا براج التشيكىيبدورى أبطال أوروبا، مساء يوم 23 أكتوبر، خارج كامب نو ويحصل على راحة تصل إلى 62 ساعة فقط بين مباراتي سلافيا براج ولقاء ريال مدريد ما يجعل مهمة الفريق في منتهى الصعوبة.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال 2-1.