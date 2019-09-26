رياضة | مروان محسن يسعد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مروان محسن يسعد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر خبرًا سارًا بعدما اقترب مروان محسن من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض مروان محسن للإصابة بكسر في عظم الوجه والأنف خلال مباراة الأهلي الماضية أمام سموحة، بعد اصطدامه بيوسف ديوب لاعب الفريق السكندري، وخرج في الشوط الأول.

ومن المنتظر أن يعود مروان محسن للمشاركة في التدريبات بعد ٣ أسابيع يرتدي خلاله واقٍ للوجه، على أن ينتظم في المران بشكل طبيعي بعد ذلك.

وخضع مروان لعملية جراحية في الوجه والفك بأحد مستشفيات القاهرة صباح الثلاثاء الماضي، عقب إصابته في مباراة سموحة.

Advertisements

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء عقب الراحة التي حصل الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب الفوز على سموحة بهدف نظيف لرمضان صبحي.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والمقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية وبحضور ٥ ألاف متفرج.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس نقل مباراة كانو سبورت من ستاد السلام إلى برج العرب.

وحقق الأهلي الفوز على كانو سبورت في غينيا بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.