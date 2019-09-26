رياضة | من هي هنا جودة التي قهرت بطلة الزمالك رغم فارق الـ15 سنة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هي هنا جودة التي قهرت بطلة الزمالك رغم فارق الـ15 سنة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت هنا جودة لاعب تنس الطاولة في الأهلي وصاحبة الـ12 على فرج عبد العزيز نجمة الزمالك صاحبة الـ27 عامًا والمصنفة الثانية في قارة إفريقيا بنتيجة 3 – 0 في نهائي بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى.





حكاية هنا جودة

شاركت في بطولة الجمهورية بالمصادفة كنوع من التمثيل المشرف للأهلي بعد احتراف دينا مشرف في ألمانيا

فازت على لاعبة الأهلي يسرا أشرف صاحبة الـ22 عامًا في دور الـ16

ولدت هنا جودة في 12 ديسمبر عام 2007، وتبلغ من العمر 12 عامًا

بدأت قصتها من 4 سنوات مع الجمباز ثم كرة يد ثم تنس الطاولة

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عرفت طريق المجد في سن مبكر وهو الـ 7 سنوات عندما توجت بالمركز الأول تحت 12 عامًا، والمركز الثاني تحت 15 عامًا، خلال البطولة التي أقيمت في الجزائر.

توجت ببطولة العرب في عمان تحت سن الـ 12 عامًا والميدالية البرونزية "فرق" تحت الـ15 عامًا في تايلاند وذهبية بطولة تونس عام 2018.

تحلم بالحصول على بطولة العالم ومنافسة نجمات الصين

اختارها الاتحاد الدولي لتنس الطاولة لتمثيل مصر وإفريقيا في معسكر الأمل العالمي مع لاعبين من اليونان والمكسيك والمالديف.

تحدت محمد صلاح نجم ليفبرول عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ودعته لخوض مباراة أمامها وعلقت: "تحدي الأبطال، مش أي كورة هتقدر عليها مو صلاح.. لو لعبت معايا ماتش يا ترى مين هيكسب اليد الذهبية ضد القدم الذهبية".