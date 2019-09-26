شكرا لقرائتكم خبر عن نجم توتنهام يحدد موعد انضمامه إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل

قرر الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الاستمرار داخل صفوف فريقه حتى نهاية عقده، وعدم الرحيل عن الفريق خلال يناير المقبل .

وأشار موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أن إريسكن يستبعد فكرة الرحيل عن فريقه توتنهام خلال الميركاتو الشتوي المقبل، حيث يريد مواصلة مسيرته مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، على أن ينتقل في نهاية الموسم إلى ريال مدريد .

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وتابع الموقع الفرنسي، أن نجم توتنهام يرفض تجديد تعاقده مع ناديه الإنجليزي، حتى يتمكن من الانتقال لصفوف ريال مدريد، إلا أنه يفضل الاستمرار بموجب العقد المبرم بينه وبين توتنهام حتى نهاية الموسم، تزامنًا مع رغبة متبادلة من إدارة ريال مدريد ونجم توتنهام في الاجتماع داخل ملعب سانتياجو بيرنابيو، كما يفضل فلورنتينيو بيريز رئيس النادي الملكي، الانتظار حتى الصيف من أجل التعاقد مع النجم الدولي الدنماركي دون أي مقابل مادي.

ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، في وقت سابق، فإن نجم توتنهام سيواصل اللعب بقميص العملاق اللندني، حتى يتمكن من الرحيل في الصيف إلى ريال مدريد دون أي مقابل .

وكان نجم توتنهام أحد أبرز الاسماء الموجودة في ملف التعاقدات داخل ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المنصرم مؤخرًا، إلا أن تمسك الفرنسي زين الدين زيدان بضم مواطنه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، أحبط إمكانية التعاقد مع إريسكن .