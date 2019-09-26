شكرا لقرائتكم خبر عن انشيلوتي يعبر عن غضبه من النقاد بعد سقوط نابولي في الكالتشيو والان مع التفاصيل
أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي، عن غضبه بعد الهزيمة أمام كالياري بهدف نظيف أمس الأربعاء ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.
وقال أنشيلوتي في تصريحات لشبكة "سكاي" الإيطالية: "لقد شعرنا بخيبة أمل شديدة بسبب النتيجة، ولكن الأداء لم يكن سيئًا على الإطلاق".
وأضاف: "كالياري لم يسمح لنا بالعديد من الكرات، لكننا استطعنا أن نهدد مرماهم، كنا نستحق ركلة جزاء لفرناندو لورينتي، ولكننا تحلينا بالهدوء ولم ننفعل".
واختتم حديثه عن النقاد: "يمكن للمحللين والصحفيين انتقاد نتائجنا، لكن لن نسمح لهم بانتقاد الأداء، لأننا نقدم كرة قدم جيدة".
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