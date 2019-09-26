شكرا لقرائتكم خبر عن صدام الكبار يشعل كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيشتعل كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًا بعدما تأكد حدوث مواجهتين كبيرتين في الجولة الرابعة من البطولة سيكون أبطالها ليفربول وأرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وعقب تأهل ليفربول على حساب ميلتون كينز دونز بثنائية نظيفة، سيواجه خصمًا قويًا هو أرسنال، الذي صعد إلى الجولة الرابعة بإسقاط نوتنجهام فورست بخماسية نظيفة.

أما مانشستر يونايتد، الذي تأهل لهذا الدور بشق الأنفس بعد تعادله مع ضيفه روشديل بهدف لمثله ليحتكما لركلات الجزاء التي حسمها الشياطين الحمر بنتيجة 5-3، فسيواجه بلوز العاصمة الإنجليزية تشيلسي، بعدما تأهل أبناء فرانك لامبارد باكتساح جرمسبي بسباعية مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر، سيواجه مانشستر سيتي نظيره ساوثهامبتون، فيما ينتظر أستون فيلا، الذي يلعب بين صفوفه النجمين المصريين أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، مواجهة قوية أمام وولفرهامبتون.

الجدول الكامل لمباريات الجولة الرابعة لكأس الرابطة:

إيفرتون x واتفورد

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مانشستر سيتي x ساوثهامبتون

كراولي تاون x كولشستر يونايتد

أوكسفورد يونايتد x سندرلاند

أستون فيلا x وولفرهامبتون

بارتون ألبيون x ليستر سيتي

تشيلسي x مانشستر يونايتد

ليفربول x أرسنال