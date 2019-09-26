شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ريال مدريد وأوساسونا: تحسن دفاعي وموهبة برازيلية على خطى «الظاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انفرد ريال مدريد بقمة ترتيب الدوري الإسباني في الجولة السادسة من المسابقة، وذلك بعد تغلبه في مساء الأمس على فريق أوساسونا بنتيجة 2-0، في مباراة لُعبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل العملاق المدريدي.

وأراح المدرب زيدان عدة عناصر خلال هذه المباراة، على رأسهم الهداف الفرنسي كريم بنزيما، بجانب الجناح البلجيكي إيدن هازارد، استعدادًا لمباراة الديربي في بداية الأسبوع القادم ضد أتلتيكو مدريد، لكن البدلاء قدموا مردودًا طيبًا وتمكنوا من تحقيق الفوز الرابع للفريق هذا الموسم، والخروج بشباك نظيفة من معقل الفريق للمرة الأولى هذا الموسم.

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وبدأ الفريق المباراة بقوة وهيمن على مجريات اللعب في الشوط الأول دون أن يتعرض لأي محاولة تسديد خلال النصف الأول من المباراة والذي انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف عن طريق البرازيلي الشاب، فينيسيوس جونيور، الذي سجل هدفه الأول مع الفريق هذا الموسم، وأول أهدافه بقميص ريال مدريد منذ فبراير الماضي.

وفي الشوط الثاني ضاعف أصحاب الأرض محاولاتهم لقتل المباراة وعدم الدخول في حسابات درامية على غرار مباراة بلد الوليد في الجولة الثانية (انتهت 1-1)، وتمكن البديل البرازيلي الشاب، رودريجو جوس، من تسجيل هدفه الأول بقميص النادي في ظهوره الأول، مسجلًا الهدف الثاني لريال مدريد في المباراة بعد 93 ثانية فقط من دخوله كبديل في أرض الملعب، ليصبح أسرع لاعب يسجل هدفه الأول بقميص ريال مدريد في لاليجا، منذ مواطنه البرازيلي، الظاهرة رونالدو نازاريو (في عام 2002، بعد 62 ثانية).

ولم يتعرض ريال مدريد لتسديدة واحدة على مرماه طيلة الـ90 دقيقة (4 محاولات تسديد في النصف الثاني من المباراة لفريق أوساسونا دون أن يتعرض مرمى الحارس أريولا لأي تسديدة)، ليتمكن النادي من تحقيق هذا السجل الدفاعي القوي للمبارة الثانية على التوالي (بعد مباراة إشبيلية في الجولة الماضية)، ليحقق النادي سجلا دفاعيا لم يرصده موقع أوبتا الإحصائي من قبل منذ بداية تجميعه لإحصائيات الدوري الإسباني بداية من موسم 2003/2004.

واعتلى ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه، في حين تلقى أوساسونا – بطل الدرجة الثانية في الموسم الماضي – هزيمته الأولى في لاليجا هذا الموسم بعد أن كان حقق الفوز في الجولة الأولى وتعادل في جميع الجولات الأربع التالية قبل أن يسقط في الجولة السادسة ويتذوق طعم الهزيمة للمرة الأولى في لاليجا هذا الموسم.