شكرا لقرائتكم خبر عن «الغندور» و«عبد الله» أفضل حكام الأسبوع الأول بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت الإدارة الفنية بلجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم الدولي أحمد الغندور، كأفضل حكم في تقييمها عن الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

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كما اختارت اللجنة الحكم المساعد شريف عبد الله، كأفضل حكم مساعد عن الأسبوع نفسه.

وتولى «الغندور» قيادة الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة الأهلي وسموحة، التي استضافها ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، أحرزه رمضان صبحي.

بينما شارك شريف عبد الله في إدارة مباراة المصري وحرس الحدود، والتي أدارها الحكم طارق مجدي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أحرز الأهداف أحمد شرويدة لحرس الحدود، وأوستين أموتو لفريق المصري.