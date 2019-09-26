صحف إسبانيا.. ريال مدريد في الصدراة.. وبكاء فينيسيوس

الخميس 26 سبتمبر 2019

ركزت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على فوز ريال مدريد على أوساسونا بهدفين دون رد، واعتلاء صدارة الليجا، بجانب حصول أنسو فاتي موهبة برشلونة على الجنسية الإسبانية وانضمامه لقائمة منتخب الناشئين. وعنونت صحيفة ماركا "متصدرون على نغمات السامبا". وأضافت الصحيفة "الخطة (ب) من زيدان تضع ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الليجا". وتابعت "فينيسيوس جونيور سجل وأجهش بالبكاء، ورودريجو يسجل في ظهوره الأول من أول كرة لمسها". وخرجت صحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان "لحظة أنسو فاتي". وأضافت "بدون ميسي، سيلعب جوهرة برشلونة الجديدة أنسو فاتي في الخط الهجومي". وتابعت "تم اختيار فاتي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين مع المنتخب الإسباني للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما، وقد يغيب عن الكلاسيكو 26 أكتوبر/تشرين أول المقبل". وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة سبورت، جاء العنوان "أنسو سعيد". وأضافت "أنسو فاتي يحصل على بطاقة الهوية الإسبانية هذا الأسبوع في برشلونة". وتابعت "فاتي لديه بالفعل الجنسية الإسبانية، ودخل في القائمة الأولية للمنتخب الإسباني لكأس العالم تحت 17 عاما".

