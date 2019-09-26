برشلونة يعلن موعد عودة ميسي لصفوف برشلونة

الخميس 26 سبتمبر 2019 أعلن نادي ​برشلونة​ عبر الموقع الرسمي الخاص به عن موضع اصابة قائد الفريق الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه مع نادي فياريال في الاسبوع السادس من ​الدوري الاسباني​، حيث لفت الموقع الرسمي للنادي الى ان ميسي يعاني من تمدد على مستوى عضلة الفخذ الايسر.

في وقت اشار الموقع الى ان مدة غياب ميسي لم تحدد وانه سيتابع بشكل يومي، الا ان اللاعب الارجنتيني الذي شارك ل 45 دقيقة فقط من مباريات الموسم الجديد سيغيب عن مباراة خيتافي في الدوري الاسباني بينما تبقى الشكوك مستمرة حول مشاركته امام نادي انتر ميلان في ​دوري ابطال اوروبا​.

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