الأهلي المصري يدفع بالبدلاء أمام كانو سبورت للتعامل مع جدول المباريات المزدحم

الخميس 26 سبتمبر 2019

كتب وكالات

سيريح السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي بطل مصر عددا كبيرا من لاعبيه الأساسيين وسيدفع بالبدلاء في مواجهة كانو سبورت ممثل غينيا الاستوائية في إياب دور 32 لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم يوم السبت تجنبا للارهاق بسبب توالي المباريات القارية والمحلية بواقع مواجهة كل أربعة أيام.



وسيلتقي الأهلي مع كانو سبورت مساء السبت باستاد الجيش في برج العرب على مشارف مدينة الاسكندرية الساحلية في حضور خمسة آلاف متفرج وافقت عليهم الجهات الأمنية.

وفاز الأهلي ذهابا بهدفين دون رد.

ويتوقع أن يجري فايلر من أربعة إلى خمسة تغييرات على التشكيلة الأساسية. ويسعى المدرب السويسري إلى منح محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي فرصة المشاركة أساسيا لاراحة التونسي علي معلول حتى يكون في قمة جاهزيته أمام الانتاج الحربي بالجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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كما يعتزم فايلر الاعتماد في خط الوسط على صالح جمعة أساسيا ومنح فرصة ثالثة للمالي أليو ديانج وإعادة صلاح محسن لمركز رأس الحربة بديلا لمروان محسن الذي أجرى جراحة في الوجه وسيغيب خمسة أسابيع.

كما يرغب مدرب الأهلي في منح أحمد الشيخ فرصة أخرى بعد أن دفع به ذهابا أمام كانو سبورت وغاب عن التشكيلة المحلية في مباراتين متتاليتين.

وقال سامي قمصان المدرب المساعد لفايلر إن مباراة العودة أمام كانو سبورت تحظى بأهمية كبيرة لدى الجهاز الفني رغم الفوز الذي حققه الفريق في غينيا الاستوائية.

وأضاف قمصان لموقع الأهلي على الانترنت "نعم حققنا الفوز في غينيا ولكن هذا لا يعني أن نتعامل مع مباراة العودة على أننا حسمنا الصعود. الأهلي يحترم منافسيه دائما ويتعامل مع كل مباراة على أنها الأهم بغض النظر عن نتيجة مباراة الذهاب".

وتابع "لا شك أننا نرغب في تحقيق الفوز على بطل غينيا الاستوائية لحسم الصعود إلي دور المجموعات بالإضافة إلي استمرار الانتصارات التي يحققها الفريق في الفترة الحالية".

واستهل الأهلي، المنتشي بالفوز بلقب كأس السوبر المصرية على حساب الزمالك، حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بالفوز 1-صفر على سموحة.